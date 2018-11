Giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne, le iniziative a Fucecchio

In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne (25 novembre) anche quest’anno il Comune di Fucecchio propone una serie di iniziative per sensibilizzare tutti i cittadini su un tema che purtroppo resta ancora molto attuale nel nostro paese. Quella della violenza di genere, infatti, in Italia appare come una piaga tutt’altro che debellata. Per questo motivo l’amministrazione comunale, attraverso l’assessorato alle pari opportunità e attraverso la commissione elette e nominate, ha organizzato una serie di appuntamenti con lo scopo di coinvolgere i cittadini, e i giovani in particolar modo, su questo argomento. Lo ha fatto in stretta collaborazione con le associazioni del territorio stilando un calendario di eventi che si svolgeranno tra sabato 24 e mercoledì 28 novembre. Ma già da giovedì 22 nell’atrio del palazzo comunale sarà presente il simbolo della campagna internazionale Posto occupato, un segno dedicato ad ognuna di quelle donne che, prima che un marito, un ex, un amante o uno sconosciuto decidesse di porre fine alla sua vita, occupava un posto a teatro, sull’autobus, a scuola. Un posto della sala d’accoglienza il Comune vuol riservarlo simbolicamente a loro, affinché la quotidianità non lo sommerga e le persone possano riflettere.

Tra le iniziative tese alla sensibilizzazione ci sarà anche quella della LAPS, la Libera Associazione Poeti e Scrittori, che davanti alla propria sede in via Nelli esporrà un’istallazione con le scarpe rosse, uno dei simboli di questa campagna.

Sabato 24 novembre prenderanno il via anche le iniziative organizzate dal Comune insieme alle associazioni con la presentazione del progetto Luci e Ombre – Educare all’affettività e al contrasto alla violenza di genere alle ore 9 al Teatro Pacini in Piazza Montanelli. L’iniziativa è a cura dell’associazione Frida e del Centro Aiuto Donna Lilith insieme alle scuole dell’Istituto Comprensivo Montanelli Petrarca e dell’Istituto Superiore Checchi.

Durante la mattina sarà presentato il libro Nonostante te di Lorella Carli, alla presenza dell’autrice.

Sempre sabato 24 novembre, ma durante il pomeriggio, il coordinamento donne dello Spi-Cgil, all’interno del centro commerciale di via Fucecchiello, effettuerà la distribuzione del pane per sensibilizzare la popolazione con lo slogan La lotta contro la violenza sulle donne è il nostro pane quotidiano.

Domenica 25 novembre alle ore 10 in viale Gramsci l’associazione Banca del Tempo con il gruppo Io Amo Fucecchio dipingeranno una panchina di colore rosso in segno di solidarietà verso tutte le donne vittime di violenza. Sulla panchina verrà apposta una targa per sensibilizzare tutti i cittadini sul tema.

Sempre domenica il CIF, Centro Italiano Femminile, promuove la campagna del fiocco bianco, con la distribuzione di fiori bianchi che avverrà nella chiesa della Collegiata a conclusione delle celebrazioni della messa domenicale.

L’ultima iniziativa, in ordine di tempo, si terrà mercoledì 28 novembre alle ore 17 alla biblioteca comunale dove è in programma l’incontro con Mario De Maglie, coordinatore del Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti di Firenze, sul tema Il lato oscuro degli uomini, riflessioni sulla violenza contro le donne. A seguire si terrà la presentazione del libro In Dialogo. Riflessioni a quattro mani sulla violenza domestica che lo stesso Mario De Maglie ha scritto insieme a Nadia Muscialini. L’iniziativa è in collaborazione con associazione Nosotras, Movimento Shalom e Sportello Donna di Fucecchio.

LE DICHIARAZIONI

Antonella Gorgerino (assessore alle pari opportunità): "Quella del 25 novembre è una data significativa, in occasione della quale desidero soffermarmi sul tema della violenza contro le donne insieme al mondo scolastico, vivendo questo giorno come momento di riflessione, di educazione e di crescita. Come donna, sento il bisogno di rivolgere un pensiero a tutte coloro che sono state o sono vittime di violenza, in particolare alle giovani e alle studentesse che hanno vissuto sulla propria pelle episodi di prepotenza e di sopraffazione, garantendo il mio impegno, come assessore, all’azione di prevenzione e contrasto al fenomeno, per la diffusione della cultura di pari opportunità, di contrasto alla violenza sulle donne e del rispetto".

Sabrina Mazzei (presidente commissione elette e nominate): “Come commissione elette e nominate crediamo convintamente nell’importanza di partire proprio dai ragazzi e dalla scuola per educare all’affettività, alla parità di genere, al rispetto delle differenze e al contrasto del fenomeno dell’hate-speech. Abbiamo la consapevolezza che la violenza maschile sulle donne sia una responsabilità sociale e un problema culturale”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

