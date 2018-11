Annamaria Bernardini De Pace sostiene la campagna del Fai per la rinascita del Serra

Alle Officine Garibaldi ha richiamato un folto pubblico con la sua più recente impresa letteraria dedicata “a chi crede nell'amore, ma è consapevole che può finire”. Annamaria Bernardini De Pace è stata la nuova protagonista del “Salotto d’Europa”, che invita negli spazi di via Gioberti eminenti scrittori e autorevoli personalità. Venerdì 16 novembre l’avvocato, giornalista e blogger italiana ha omaggiato le Officine con la sua presenza presentando il suo libro, “Legami Slegami”, dedicato sia a uomini e donne legati da sentimenti eteroaffettivi oppure omoaffettivi che desiderino sposarsi, unirsi civilmente o convivere.

Il testo si rivolge quindi a tutte le coppie, coscienti o ancora inconsapevoli che ogni nucleo sociale non può vivere soltanto di emozioni e sentimenti. Il volume è un vero e proprio “manuale dell'amore razionale” che cerca di spiegare in modo semplice e chiaro concetti giuridici complessi e situazioni intricate.

Al termine della presentazione Annamaria Bernardini De Pace ha dato il suo sostegno alle comunità colpite dall’incendio sul Serra. L’avvocato, infatti, ha aderito alla campagna del Fai “I luoghi del cuore” per la rinascita del Monte Pisano.

Fonte: Ufficio Stampa Officine Garibaldi

