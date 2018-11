Primarie Pd, la campagna toscana di Nicola Zingaretti parte da Pisa

La campagna toscana di Nicola Zingaretti parte martedì da Pisa, con un'iniziativa sui saperi nella società della conoscenza insieme al direttore della Scuola Normale Vincenzo Barone, al direttore del CNR Domenico Laforenza e al Rettore della Scuola Sant'Anna, Pierdomenico Perata, intervistati dal direttore del Tirreno Luigi Vicinanza. Commenta la Consigliera Regionale Alessandra Nardini: "Come abbiamo già dimostrato alle primarie di ottobre, dalla Toscana può partire il cambiamento del PD e la ricostruzione del centrosinistra per liberare l'Italia da questa destra becera. Per farlo il PD deve cambiare radicalmente, deve voltare pagina aprendo una nuova stagione. Io credo che solo la candidatura di Nicola Zingaretti, con la sua piattaforma politica, garantisca questo sguardo al futuro.

Nicola Zingaretti

Non abbiamo bisogno di repliche: dobbiamo dimostrare di aver capito la lezione dei cittadini e degli elettori e ripensarci profondamente, tornando a parlare con chi si è sentito abbandonato, con chi si trova in difficoltà. Dobbiamo farlo senza inseguire la destra sul suo terreno, ma dotandoci di una proposta alternativa e coerente. Solo così chi non ha trovato nella sinistra del recente passato un riferimento per i propri bisogni, tornerà a guardare a noi.

Fonte: Ufficio Stampa

