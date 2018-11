Il senatore La Pietra (Fdi) in visita alle aziende vitivinicole di Montespertoli

Si è svolta stamattina la visita del Senatore Patrizio La Pietra di Fratelli d’Italia, membro della commissione agricoltura, alle aziende vitivinicole di Montespertoli.

Accompagnato dai dirigenti regionali e locali di Fdi, fra cui Torselli, Gemelli e Pavese, La Pietra ha fatto visita alla cantina sociale Colli Fiorentini, realtà all’avanguardia che riunisce centinaia di produttori. Sono state toccate molte tematiche relative al settore, fra cui la promozione del vino di Montespertoli, che vale circa il 7% della produzione in tutta la zona del Chianti ma che spesso trova difficoltà di visibilità , tra le più rinomate zone di produzione. Inoltre si è parlato della probabile diminuzione di fondi europei in agricoltura. La Pietra, insieme al coordinatore regionale Fdi Torselli, ha raccolto le proposte degli operatori che spesso lamentano un gap nei confronti dei loro concorrenti dell'Emilia-Romagna.

La visita del Senatore Patrizio La Pietra di Fratelli d’Italia

La regione Toscana anziché fare bandi inutili e spesso inaccessibili per le nostre aziende, dovrebbe attivarsi per aiutare i nostri agricoltori ad essere competitivi con quelli delle regioni limitrofe, mettendo fondi in progetti utili.

La delegazione di Fdi, accompagnata dai consiglieri di Progetto Montespertoli, che hanno fatto da prezioso tramite fra istituzioni e produttori, si è poi spostata in alcune aziende: l’Azienda agricola Barbadoro dei fratelli Alessio e Davide Gallerini e Ripalta di Conti Roberto e figli. Qui La Pietra ha potuto conoscere imprese familiari che mettono una passione irripetibile nel fare prodotti unici che meriterebbero maggiore conoscenza e canali di distribuzione miglio

Nel salutare i produttori, Patrizio La Pietra si è impegnato nell’organizzare, prossimamente, un evento a Senato per presentare i vini di Montespertoli, come eccellenza del territorio da far conoscere il più possibile.

Fonte: Fdi Empolese-Valdelsa

Tutte le notizie di Empolese Valdelsa