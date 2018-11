Festa per il Decennale dei Pueri Cantores di San Miniato

Era proprio necessario fare festa, trovarci insieme agli amici e la comunità per questo gruppo che da dieci anni è tornato a donare a tutti la gioia di sentire cantare le voci bianche. Un operazione anzitutto culturale che offre ai ragazzi la possibilità di imparare a cantare e vivere la coinvolgente esperienza di far parte di un coro. La musica ha il compito di creare bellezza intorno a noi e la voce dei ragazzi riesce a creare davvero un energia molto intensa capace di trasmettere emozioni in modo straordinario.

Dieci anni di impegno, di crescita, di tanti momenti vissuti insieme nella consapevolezza di aver donato con amore tutto il bagaglio di esperienze culturali, musicali e spirituali che questi ragazzi potevano ricevere grazie soprattutto alla direttrice Marta Corti, che con le infaticabile impegno porta avanti questo gruppo con competenza e passione.

Domenica 25 Novembre la festa grande per il decennale insieme a tanti amici e amiche che giungeranno per l’occasione da diverse parti d’Italia. Saranno presenti i Pueri Cantores di Padova (Voltabarozzo), di Novara, di Suzzara (RE), i Piccoli Cantori di San Nicola e Santa Lucia di Pisa e le Voci Bianche di Orentano.

Al mattino alle 11, nella Chiesa della Trasfigurazione sarà celebrata la Messa Solenne da Mons. Luciano Niccolai, Proposto di San Miniato Basso e assistente spirituale dei Pueri Cantores con la partecipazione di tutti i gruppi riuniti. Alle 12.00 in piazza la preghiera per la pace e il lancio dei palloncini. Nel pomeriggio alle 15.30 si terrà il Concerto sul tema “Il dono della pace” in cui interverranno prima i singoli gruppi e poi tutti insieme per un finale di brani comuni. Sarà presente anche il m° Salvatore Vivona, maestro di cappella della Cattedrale di Monreale che per l’occasione ha composto un inno alla pace dal titolo “La pace sia con te Gerusalemme” dedicandolo ai Pueri cantores di San Miniato.

Al termine nei locali della Parrocchia si terrà il taglio della torta con il brindisi conclusivo.

Fonte: Ufficio Stampa

