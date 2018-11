Nuovo guasto alla rete idrica in via di Rimaggio: rubinetti a secco

Informiamo i cittadini del Comune di Sesto Fiorentino che nella tarda serata, poco dopo la riapertura dell’acqua, si è rotto un nuovo tratto della tubazione DN 350 su via di Rimaggio a Sesto Fiorentino.

I nostri tecnici sono già intervenuti per operare le chiusure dell’acqua che limitano l’assenza di risorsa alle sole utenze limitrofe. L’intervento di riparazione, data la complessità e le problematiche di sicurezza che riguarda il lavoro su una tubazione di questa dimensione, sarà realizzato domenica mattina e per l’occasione una autobotte sarà di nuovo messa a disposizione dei cittadini coinvolti.

Publiacqua si scusa con i cittadini per i disagi che questo lavoro potrà creare loro e li informa che da lunedì, in accordo con l’Amministrazione Comunale, sarà dato il via alla progettazione della completa sostituzione della tubazione interessata.

Tutte le notizie di Sesto Fiorentino