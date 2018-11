Intossicati in uno stabile di 5 piani: 8 persone in ospedale

Intossicazione da monossido di carbonio nel quartiere Migliarina a Viareggio in uno stabile di 5 piani. Otto persone hanno dovuto ricorrere alle cure del 118 e due di queste erano gravi: sono state prima trasferite all'ospedale Versilia epoi in codice rosso a Pisa per essere sottoposte a trattamento iperbarico . L'ultima persona a recarsi nel nosocomio versiliese è stata una donna che, non era in casa all'arrivo dei sanitari del 118, ma che quando è rientrata ha visto il suo gatto vomitare e alla quale i vicini hanno consigliato di recarsi in ospedale per accertarsi delle proprie condizioni: aveva uno stato di intossicazione alto ma anche lei poi è stata dimessa.

Tutte le notizie di Viareggio