Intossicazione da monossido di carbonio nella notte: gravi due 60enni

Intossicazione da monossido di carbonio per due 62enni, un uomo e una donna, e 6 cani in un'abitazione a Patigno, nel territorio comunale di Zeri. Il monossido è sttao sprigionato dalla stufa che veniva utilizzata per riscaldarsi nella notte, intorno alle ore 2.

Entrambe le persone sono state trasportate alla camera iperbarica di Pisa in codice rosso: l'uomo è stato trasferito in ospedale con l'elicottero Pegaso 3 del 118 mentre la donna è stata prima stata condotta al pronto soccorso di Pontremoli e poi alla camera iperbarica di Pisa.

Sono intervenuti l'automedica di Pontremoli, la Croce Verde di Zeri, i vigili del fuoco, i carabinieri, il Pegaso 3 e un veterinario.

