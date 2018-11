A scuola il progetto 'Resistenza: sostantivo singolare femminile'

Questo il titolo del progetto scolastico che vedrà gli studenti delle seconde medie dell' IC di Cerreto Guidi impegnati durante tutto l'anno scolastico! Il percorso che verrà proposto ai ragazzi e alle ragazze vede la collaborazione di cinque soggetti in grande sinergia fra di loro: la neonata Anpi di Cerreto ,il circolo Arci,IL'istituto comprensivo , la Coop sempre di Cerreto Guidi, e La Carovana della Memoria che curerà regia e produzione di due spettacoli teatrali realizzati appositamente per gli studenti. Il percorso ha l'obbiettivo di far conoscere ai ragazzi l'importanza e il grande impegno che le donne hanno avuto durante tutta la resistenza. Di due donne in particolare si parlerà:

Nada Parri,partigiana e sindaco di Cerreto Guidi dal 1975 al 1980

Nada Giorgi,la ragazza di Bube. La figlia di Nada Parri Elisabetta Wilkens e il figlio di Nada Giorgi Moreno Ciandri saranno i protagonisti di un dialogo con gli studenti che durerà tutto il percorso che questi affronteranno. Entro la prima metà di Dicembre verrà fatta una cena con alimenti che le donne trovavano disponibili all'epoca ! A Marzo e Aprile 2019 ci saranno i 2 spettacoli teatrali e a conclusione di tutto Carla Nespolo,presidente nazionale Anpi, verrà a chiudere il progetto con i ragazzi.

