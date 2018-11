Altopascio perde due imprenditori: il cordoglio dell'amministrazione

Il sindaco di Altopascio, Sara D'Ambrosio, e l'intera amministrazione comunale esprimono cordoglio e dispiacere per la scomparsa di due imprenditori altopascesi, noti e affermati sul territorio: Roberto Tambellini, fondatore della Tambellini&C., da 60 anni officina elettromeccanica, impianti elettrici civili e industriali, che proprio nel giugno scorso aveva ricevuto dal sindaco il premio per la fedeltà al lavoro, e Danilo Panichi, storico proprietario dei “Cavalieri del Tau” e re della ristorazione ad Altopascio e non solo. «Nel giro di pochi giorni – commenta l'amministrazione – Altopascio ha perso due storici personaggi, imprenditori di successo, punti di riferimento per il territorio e molto noti a tutti. Questo rappresenta un grande dispiacere e la consapevolezza che ad andarsene è un pezzo della storia economica e umana del nostro paese. Ai familiari, ai parenti, agli amici va il nostro abbraccio più grande».

Fonte: Comune di Altopascio - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Altopascio