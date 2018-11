Ast: elezioni con voto elettronico. Congresso Fnsi e organismi dirigenti

Sono cominciate le elezioni, attraverso il voto elettronico, dell'Associazione Stampa Toscana per i delegati al Congresso Fnsi e per il rinnovo degli organismi dirigenti. L'Ast porterà al Congresso 15 delegati. 12 professionali e 3 collaboratori. Si eleggono anche i componenti del Consiglio direttivo, del Collegio dei probiviri e del Collegio dei revisori dei conti. Si può votare fino a domenica 25 novembre. Negli ultimi tre giorni (venerdì 23, sabato 24, domenica 25 novembre) sarà potrà votare anche nel seggio assistito dell'Ast, in via de' Medici 2, a Firenze.

A tutti i giornalisti iscritti all'Associazione Stampa Toscana è stata inviata una busta con le credenziali per votare online. Chi non l'avesse ricevuta (o l'avesse smarrita) può chiamare la segreteria Ast (0552398358) per avere un nuovo invio attraverso la mail.

E' stata presentata una lista sola, unica e unitaria. Con due nomi: si chiama "Giornalisti toscani" per il Congresso, sottolineando l'identità. Si chiama invece "Giornalisti, sindacato di servizio" la lista per gli organismi Ast. Il motivo, in questo caso, non è simbolico ma concreto: già nel nome, la lista ribadisce il forte impegno al servizio dei colleghi. Impegno che, negli ultimi quattro anni, ha distinto l'Associazione Stampa Toscana, pronta a intervenire al fianco di tutti i giornalisti che hanno avuto bisogno. Ci sono state grandi battaglie per redazioni importanti e anche azioni quotidiane, continue, a favore di singoli colleghi. Mai nessuno è stato lasciato solo.

XXVIII Congresso della Fnsi (Levico Terme 12-14 febbraio 2019)

Candidati lista unica e unitaria "Giornalisti Toscani"

Professionali:

Bennucci Sandro

Bellocci Simona

Brilli Chiara

Centi Patrizia

Di Lazzaro Pietro

Fabbri Stefano

Fatucchi Marzio

Fichera Paola

Fortini Walter

Lozito Cristiano

Morabito Domenico Franco

Testai Leonardo

Collaboratori:

Bisogni Nazzareno

Lanza Michela

Sbardellati Andrea

Organismi dirigenti dell’Associazione stampa Toscana

Candidati lista unica e unitaria “Giornalisti, sindacato di servizio”

Consiglio direttivo (professionali):

Bennucci Sandro

Aterini Lucia

Brilli Chiara

Capretti Andrea

Centi Patrizia

Fabbri Stefano

Fichera Paola

Gigli Silvia

Guernieri Stefania

Lunghini Lucia

Collegio dei Probiviri (professionali):

Del Gamba Mario

Galati Fabio

Mollica Antonella

Moschella Duccio

Privitera Cristina

Spano Giovanni

Squarci Giovanni

Collegio sindaci revisori (professionali):

Baldini Costanza

Coviello Domenico

Devoti Cristina

Fortini Walter

Vatti Renzo

Consiglio direttivo (collaboratori):

Bagnoli Susanna

Gattai Carlo

Monteleone Cesare

Vannini Franco

Collegio dei Probiviri (collaboratori):

Magi Mariella

Nottoli Luciano

Collegio Sindaci revisori (collaboratori):

Corsi Marco

Pucci Carolina

Fonte: Ufficio Stampa

