Dalla guerra alla pace 1918-2018, la mostra a Santa Croce

In occasione del Centenario della fine della Grande Guerra, definita come il conflitto più sanguinoso della storia, l'Amministrazione Comunale di Santa Croce sull'Arno ha organizzato una mostra con la quale intende onorare la memoria dei tanti giovani caduti e per ricordare l'importanza della Pace, fondamentale per il vivere sociale, denominerà "Largo della Pace" uno spazio del parco pubblico "Gianni Rodari".

L'inaugurazione della mostra "La Grande Guerra si terrà venerdì 23 novembre alle ore 09,30 presso il Centro Polivalente Villa Pacchiani, piazza Pasolini - Santa Croce sull'Arno. A seguire, si terrà l'intitolazione di "Largo della Pace".

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Santa Croce sull'Arno