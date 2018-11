Disco pub abusivo nel seminterrato, 5mila euro di multa e attività sospesa

A Montecatini Terme, in via della Querceta, a seguito di un controllo effettuato nella notte di domenica dai militari della compagnia di Montecatini insieme agli agenti della Polizia Municipale, è stato denunciato un operaio 32enne di Serravalle Pistoiese, di origini albanesi, con alcuni precedenti di polizia a suo carico, per “apertura abusiva di un luogo adibito a pubblico spettacolo e trattenimento”, “svolgimento di un pubblico spettacolo e trattenimento senza la prescritta licenza”, “somministrazione di bevande senza prescritta autorizzazione” e utilizzo di lavoratori privi si assicurazione.

In pratica nel seminterrato di un hotel, affittato al 32enne, è stato realizzato un disco pub assolutamente abusivo, con tanto di bar e somministrazione di bevande e la presenza di ben sette lavoratori in totale carenza assicurativa e di altro genere. L’attività è stata sospesa, sono state comminate sanzioni amministrative per oltre cinquemila euro e la posizione dei lavoratori sarà vagliata anche dall’ispettorato provinciale del lavoro per l’adozione dei provvedimenti di competenza.

