Lite tra operai: manda in ospedale il collega e poi fugge

Un diverbio tra due operai si è trasformato in un fatto grave: uno dei due ha colpito con un oggetto acuminato il collega ad un fianco, mandandolo in ospedale in condizioni gravi, poi è fuggito via. L'uomo, un 30enne di Serravalle Pistoiese, è tuttora irreperibile. Il ferito, trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale di Pistoia, è stato medicato e ricoverato perché dovrà essere sottoposto ad un piccolo intervento: non è in pericolo di vita.

È accaduto questa mattina, intorno alle ore 7.30, nello stabilimento Hitachi Rail di via Ciliegiole. I due sono dipendenti di una ditta esterna che lavorava ad una carrozza nello stabilimento di Hitachi che quindi è estraneo alla vicenda. Sulla vicenda stanno indagando i militari del Norm di Pistoia.

Tutte le notizie di Pistoia