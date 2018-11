Piazza Stazione, Progetto Firenze e Frs: "Aiuole ripulite a metà"

"Dopo mesi d’incuria finalmente le aiuole di piazza della Stazione sono state ripulite dalle tante erbacce, ormai arrivate a fioritura e pronte a dar semenza. Potremmo anche dirci soddisfatti per aver sollecitato efficacemente il Comune a far rispettare l’impegno alla manutenzione ordinaria gratuita delle aiuole che lo sponsor privato aveva garantito per i 24 mesi successivi alla messa a dimora delle piante. Purtroppo però, i lavori sono stati lasciati a metà. Duole, infatti, constatare che l’aiuola prospiciente alla strada e alla fermata della tramvia è ancora piena di erbacce, mentre in quelle lavorate lo sfalcio del verde infestante è stato lasciato ai margini delle aiuole, come ad assicurare una pronta risemina delle piante spontanee. A completare l’indecorosa visione dell’area sono anche comparse delle transenne, anch’esse ormai da considerare infestanti viso l’uso diffuso che se ne fa anche a coprire, come in questo caso, dei palesi errori nella progettazione dei passaggi dedicati alla mobilità pedonale.

C’è davvero da augurarsi che – magari con l’aiuto della nuova app +Firenze - il Comune riesca finalmente a portare a compimento gli interventi di riqualificazione senza dimenticare pezzi per strada, nonché ad assicurare sollecitudine di intervento anche da parte degli sponsor.

Grazia Galli - Associazione Progetto Firenze Tommaso Grassi e Donella Verdi - Firenze riparte a sinistra

