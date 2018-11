Oltre 20 anni alla guida della stazione dei carabinieri: una targa al luogotenente Emanuele Quaranta

25 anni di servizio presso la stazione carabinieri di Castelfranco di Sotto. Un traguardo tagliato dal luogotenente Emanuele Quaranta che ieri è stato ricevuto in Comune dal sindaco Gabriele Toti per un piccola cerimonia culminata con la consegna di una targa ricordo.

“Un gesto simbolico con il quale a nome di tutta la comunità – ha spiegato il sindaco – vogliamo ringraziare il luogotenente Quaranta per il lavoro svolti in questi anni, punto di riferimento ovviamente come istituzione ma anche a livello umano”. Era l’8 novembre 1993 quando l’allora generale Tullio Del Sette, comandante provinciale dei carabinieri, affidò il comando della stazione di Castelfranco a Emanuele Quaranta spostandolo dalla più piccola Fauglia.

“Desidero rivolgere il mio più sincero sentimento di gratitudine – sono le parole del luogotenente Quaranta affidate ad una lettera inviata alle istituzioni – alla cittadinanza di Castelfranco che, fin dai primi giorni di presenza, mi ha esternati vicinanza e rispetto verso l’istituzione da me rappresentata facendomi sentire parte integrante della comunità. Un grazie a tutti gli amministratori comunali che si sono succeduti ed in rappresentanza di loro ringrazio l’attuale sindaco Gabriele Toti sempre vicino istituzionalmente e personalmente all’Arma”.

Alla cerimonia di consegna della targa, presenti anche il comandante provinciale colonnello Nicola Bellafante ed il comandante della Compagnia di San Miniato maggiore Gennaro Riccardi.

Fonte: Ufficio Stampa

