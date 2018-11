Unione Valdera, convocato il consiglio: si parlerà di trasporto e bilancio

E’ convocata per il giorno di lunedì 26 novembre 2018, alle ore 18.30, presso la sala consiliare dell’Unione in Pontedera, Via Brigate partigiane n.4, la prossima seduta straordinaria del Consiglio dell’Unione Valdera per la pubblica trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente dell’Unione

2. Bilancio di previsione 2018-2020 e Documento Unico di Programmazione 2018-2020. Variazioni.

3. Regolamento per l’esercizio del gioco lecito. Approvazione.

4. Regolamento sull’organizzazione e funzionamento della Commissione intercomunale di pubblico spettacolo. Modifiche ed integrazioni.

5. Convenzione tra l’Unione Valdera, la Provincia di Pisa, Comuni di Volterra e San Miniato per la gestione associata dei servizi di trasporto pubblico locale e per la costituzione dell’Ufficio territoriale.

6. Attivazione servizio associato di vigilanza ambientale e regolamentazione del servizio delle guardie ambientali dell’Unione Valdera.

