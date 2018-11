Welles e Wells, lo sbarco degli alieni 80 anni dopo: incontro all'Università di Firenze

Mercoledì 21 novembre alle ore 11 nell'Aula Battilani del Dipartimento di Scienze Umanistiche per la Comunicazione, in via Santa Reparata 65 a Firenze, nell'ambito del Corso di storia contemporanea del professor Zeffiro Ciuffoletti, viene presentato il volume W W W W Wars of Worlds of Wells and Welles pubblicato dalla casa editrice TESSERE.

Si tratta di una nuova traduzione del celebre romanzo di Herbert George Wells, La Guerra dei Mondi – comparso per la prima volta a puntate sul “Pearson's Magazine” fra l’aprile e il dicembre del 1897 e considerato uno dei capostipiti del genere fantascientifico – e della traduzione dell’adattamento radiofonico di Orson Welles trasmesso il 30 ottobre 1938, esattamente 80 anni fa, a cui per lungo tempo si è attribuito l’aver scatenato il panico in America con il racconto di una (in)credibile invasione aliena.

Il libro comprende anche due testi critici di Marco Ciardi, docente di Storia della scienza e della tecnica all’Università di Bologna, e di Enrico Menduni, professore di Cinema, fotografia, televisione al Dams dell'Università Roma Tre, nonché le immagini che testimoniano la storia di questo straordinario successo editoriale e multimediatico.

All’Università di Firenze ne discuteranno il sociologo Edoardo Tabasso con Gian Luca Corradi, direttore editoriale e Daniele Pugliese presidente dell’associazione TESSERE.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Firenze