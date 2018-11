Natale in città, Pistoia tra tradizione e innovazione

Sorprendente, innovativo, capace di unire novità e tradizione in un unico grande progetto.

È il Natale in città 2018 che il Comune di Pistoia ha realizzato insieme al Centro Commerciale Naturale Pistoia, all’Associazione Culturale Spichisi, a Commercio Pistoia, all’Associazione Vivaisti Italiani e al Centro Commerciale Naturale viale Adua, grazie al contributo della Fondazione Caript, di Esselunga, di Conad del Tirreno e di Sima Energia Spa.

Sarà l’accensione dell’albero in Piazza Duomo, in programma sabato 1° Dicembre alle 17,30, ad inaugurare il periodo natalizio, che quest’anno torna ad unire le diverse anime della città in un solo progetto dalle molteplici sfaccettature, potenziando l’esperienza del 2017.

«Natale in città – dichiara il Sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi – è il risultato di un lavoro svolto all’insegna dell’unione tra le varie anime del nostro territorio con l’obiettivo di realizzare un progetto per Pistoia, per i suoi cittadini e per i tanti visitatori che auspico possano riempire la città per ammirare i molti eventi in programma e per fare gli acquisti di Natale nei negozi pistoiesi. Senza questo necessario sforzo che ha portato all’unione di soggetti diversi del tessuto culturale, commerciale e produttivo della città – prosegue il Sindaco - non avremmo potuto avere un calendario tanto ricco di iniziative, capace di coniugare alla perfezione tradizione e innovazione. Il Comune ha lavorato per raggiungere questo obiettivo, consapevole che una volontà costruttiva non può che essere distante da divisioni e individualismi. Proprio con questo spirito e grazie alle associazioni che hanno collaborato alla realizzazione del programma, siamo riusciti a realizzare un calendario di qualità che saprà sorprendere e meravigliare».

«Il progetto di quest’anno –dichiara l’Assessore alle attività produttive e al commercio del Comune di Pistoia, Gianna Risaliti – è la sintesi di proposte che sono pervenute all’Amministrazione comunale da più soggetti: anime diverse ma ugualmente significative della nostra città. È stato fatto, quindi, un lavoro di attenta combinazione delle varie iniziative, così da arrivare ad un programma completo che comprende sia le tradizionali luminarie e l’allestimento a verde di vie e piazze, che l’innovativo e tecnologico videomapping inserito in un percorso di luci e arte, oltre al trenino, che tanto successo ha avuto lo scorso anno, e alla conferma della pista di pattinaggio affiancata quest’anno dalla ruota panoramica, così da animare ancor di più piazza San Francesco. Avremo – prosegue l’Assessore – iniziative di animazione con intrattenimento musicale ma anche iniziative specifiche per i bambini come il cinema sotto la neve, le fiabe raccontate dai personaggi di Frozen e il trenino con Babbo Natale. Grazie alla preziosa, essenziale e sempre presente attenzione della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia e di Conad, a cui quest’anno si aggiungono gli ugualmente fondamentali contributi di Esselunga e Sima Energia, siamo stati in grado di dar vita ad un programma molto ricco, risultato di più anime della città che perseguono tutte lo stesso obiettivo: quello di fare ancora più bella – se mai fosse necessario – la nostra Pistoia, con angoli di verde, con giochi di luce, con attrazioni per grandi e piccoli e con emozionanti proiezioni. Come sempre, e forse ancor più di sempre, sarà bello venire in città»

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa

