Prevenzione, conferenza a Pistoia col presidente Lilt

Per gli uomini continua a essere più difficile parlare di prevenzione oncologica, tanto che si ammalano e muoiono di cancro più delle donne: si stima che il 54% delle circa 370.000 nuove diagnosi di tumore maligno riguardi proprio loro. Contribuire a una maggiore sensibilizzazione sul tema, e favorire la crescita di una cultura della prevenzione di patologie della sfera genitale maschile, è l'obiettivo della conferenza in programma presso l'auditorium Terzani della biblioteca San Giorgio il prossimo giovedì 22 novembre alle ore 17: intitolata «Proteggiti dai colpi bassi», è organizzata dalla sezione provinciale della Lega per la lotta contro i tumori in collaborazione con l'associazione Amici della San Giorgio e con Fidapa Pistoia. Quest'ultima, in particolare, ha scelto di aderire all'iniziativa mossa dalla convinzione che le associazioni femminili, che tanto hanno fatto nel percorso di prevenzione del tumore alla mammella, possano essere di stimolo anche per un analogo impegno riguardante le patologie oncologiche maschili. Promosso sulla scia dell'omonima campagna di sensibilizzazione attivata da Lilt a livello nazionale, l'appuntamento avrà come ospite speciale Francesco Schittulli, presidente nazionale Lilt, il quale interverrà insieme ad Anna Maria Celesti, vicesindaco e presidente Fidapa Pistoia, e alla presidente di Lilt Pistoia, Giulietta Priami. Con loro prenderanno la parola Giuseppe Pantani e Giuseppe Canovaro, entrambi urologi e medici volontari presso la sede pistoiese di Lilt.

Durante l'incontro sarà approfondito il tema della prevenzione delle principali patologie oncologiche maschili: tra queste il tumore della prostata, che si presenta generalmente dopo i 50 anni di età. Ma si parlerà anche di tumori forse meno conosciuti ma non per questo meno pericolosi, come quelli che colpiscono il pene oppure il testicolo: quest'ultimo caso è diffuso anche e soprattutto tra soggetti giovani, in genere di età compresa tra i 20 e i 40 anni.

