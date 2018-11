Asfaltature a Calcinaia, partono i lavori in via delle Case Bianche

Dopo un certosino lavoro ai sottoservizi nel tratto di strada di via delle Case Bianche che riguardava il progetto chiesto dai cittadini del quartiere e adottato dal Comune di Calcinaia; dopo aver sistemato una situazione non certo semplice che riguardava tubazioni e condutture preesistenti; dopo aver pazientato a lungo e aver sopportato alcuni inevitabili disagi, adesso i residenti, hanno visto finalmente cominciare i lavori di asfaltatura che proseguiranno fino a questo venerdì.

Nella prima giornata è stato ultimato il tratto di via Case Bianche dall'intersezione con via Maremmana a quella con via Girasoli.

Mercoledì 21 Novembre, Giovedì 22 e Venerdì 23 Novembre dalle ore 8.00 alle ore 19.00 sarà invece asfaltato il tratto di via delle Case Bianche che va da via dei Girasoli a via Giovanni XXIII.

I lavori che ha in programma il Comune di Calcinaia non si fermano però qua. Infatti come previsto e preannunciato, dopo l’ultimazione della nuova rete fognaria nel quartiere Oltrarno, un lavoro estremamente impegnativo realizzato da Acque Spa e costato 3.500.000 € (cofinanziato dall’amministrazione calcinaiola con 900.000 €) terminato solo poco tempo fa, si procederà, nel prossimo periodo, a nuovi interventi.

Si comincerà con l’asfaltatura del Ponte sull’Arno e i limitatori già annunciati all’ingresso della struttura per proseguire successivamente con il rifacimento completo di via Giovanni XXIII a cui seguirà la definitiva sistemazione della rotatoria all’intersezione con via Matteotti.

Un programma ambizioso per cui, da tempo, sono state previste le risorse economiche necessarie e che, come è ovvio che sia, interesserà la viabilità cittadina. Di volta in volta sarà premura dell’ente comunicare i provvedimenti e gli interventi che saranno realizzati.

Fonte: Comune di Calcinaia - Ufficio stampa

