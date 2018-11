Incidente di caccia, esplode un fucile: cacciatore ferito ad una mano

Il 58enne a cui è esploso il fucile in mano, è un cacciatore. Al momento è ricoverato all'ospedale di Careggi, a Firenze. Il cacciatore è partito con la sua squadra per una battuta di caccia all'alba da Massa. L'incidente di caccia è accaduto questa mattina a Zeri in provincia di Massa Carrara. Sembra che al momento di sparare ad una preda in movimento, la cartuccia in canna sia esplosa, distruggendo il fucile e ferendo gravemente l'uomo alla mano sinistra. L'uomo, che ha urlato di dolore dopo la rumorosa esplosione, è stato subito soccorso dagli altri cacciatori che hanno allertato il 118. Il 58enne è stato trasportato dall'elicottero Pegaso 3 che ha portato l'uomo a Careggi.

Tutte le notizie di Zeri