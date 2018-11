Aumentano i servizi, ma anche le occasioni di risparmio e di efficienza energetica, per i cittadini di Campi Bisenzio e della piana fiorentina: è stato infatti inaugurato questa mattina il nuovo Punto Enel Partner in via Santo Stefano 104, nel centro del paese.

Al taglio del nastro sono intervenuti il sindaco di Campi Bisenzio Emiliano Fossi, il responsabile area mercato Toscana di Enel Marcello Cavicchioli, Punti Enel Partner della Toscana Carlo Pastorelli, il channel manager Enel Energia del territorio Maurizio Di Santo, l’imprenditore Alessandro Barone di BaLa Service e Marco Consorti della struttura sostenibilità e affari istituzionali territoriali di Enel.

L’attività sarà gestita da BaLa Service, partner specializzato nel settore della consulenza energetica che ha già un Punto Enel a Sesto Fiorentino, in piazza Vittorio Veneto 52. I nuovi sportelli di Campi Bisenzio, che saranno aperti dal lunedì al venerdì con orario 9:00 – 13:00 e 15:00 - 19:00 nonché il sabato mattina dalle 9:00 alle 13, garantiranno risposte ai clienti di Enel Energia per le forniture di elettricità e gas.

Sul territorio provinciale di Firenze i Punti Enel sono 12 (oltre a Campi Bisenzio, ci sono il Punto Enel diretto di Firenze e altri due negozi in città, Sesto Fiorentino, Scandicci, Figline Valdarno, Greve in Chianti, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, oltre a Empoli e Fucecchio), a cui si aggiungono i negozi partner nelle nell’area provinciale confinante di Prato (Montemurlo e tre punti Enel a Prato). Complessivamente, in Toscana i Punti Enel Partner sono 58 e si aggiungono agli 11 Punti Enel diretti (uno per ogni capoluogo provinciale oltre a Piombino).

“Ci fa particolarmente piacere – ha detto il Sindaco Emiliano Fossi – salutare questa nuova apertura perché aggiunge un ulteriore servizio in una realtà che viaggia verso i 50mila abitanti, inserita in un contesto dove esiste un tessuto sociale ed economico importante e dinamico. Una scelta che rafforza la centralità del nostro territorio comunale e che darà opportunità importanti a tutti i cittadini e le aziende del territorio”.

“Prosegue il nostro percorso di rafforzamento della presenza sui territori – ha dichiarato Marcello Cavicchioli per Enel – si tratta di un cammino importante di cui fa parte anche questo nuovo presidio di Campi Bisenzio, aperto da un soggetto di grande affidabilità qual è BaLa Service, in un punto nevralgico come il centro di Campi Bisenzio. Il Punto Enel Partner va ad aggiungersi agli altri punti fisici attivi nel contesto della piana fiorentina e conferma la nostra volontà di essere sempre più vicini ai cittadini, sia nell’attività di assistenza sia nella proposta di risparmio in bolletta grazie alle numerose opportunità offerte da Enel Energia”.

