Un tronista di Empoli a Uomini e Donne in cerca dell'anima gemella

Per chi ama gli affari di cuore ed è di Empoli, potrà aver notato una faccia conosciuta nel primo pomeriggio di Canale 5. A 'Uomini e Donne' ha infatti partecipato all'edizione Over Alessio Mancini, agente commerciale operante a Firenze. Da alcune puntate il 'tronista' sta cercando la sua anima gemella tramite la trasmissione tv ideata e condotta da Maria De Filippi. Ecco cosa i motivi della presenza e una breve descrizione di Mancini: "Sono andato a Uomini e Donne per trovare una donna che mi sappia gestire. Il mio segno zodiacale è Gemelli, sono romantico, sensibile, educato, solare e con tanta voglia di vivere... a tratti ingestibile! Il mio pensiero è di non mollare mai anche quando tutti ti danno per perso".

