Andrea Porcaro D’Ambrosio nuovo Amministratore di Farmacie Comunali Pisa S.p.a.

Il Sindaco Michele Conti ha nominato Andrea Porcaro D’Ambrosio Amministratore di Farmacie Comunali S.p.a. L’atto del Sindaco, unitamente al curriculum vitae del nuovo amministratore, è stato trasmesso stamattina ai Capigruppo in Consiglio Comunale come prevede l’articolo 4 dell’atto di indirizzo per le “nomine da effettuare nelle Società partecipate e negli Enti nell’anno 2018”.

Nato nel 1975 a Pisa, dove risiede con la famiglia, il dott. Porcaro D’Ambrosio è laureato in scienze giuridiche all’Università di Pisa e ha conseguito il diploma di Master in “Giurista dell’Economia e Manager Pubblico”. Ha maturato una lunga esperienza professionale come responsabile delle procedure esecutive immobiliari per gli istituti vendite giudiziarie dei Tribunali di Pisa, Livorno e Grosseto.

“Auguro buon lavoro a Andrea Porcaro D’ambrosio – dichiara Conti - e ringrazio Fabio Armani per quanto fin qui svolto e per la sensibilità dimostrata a seguito del mio appello; la sua esperienza rimane una risorsa a disposizione per la città”. Armani infatti è attualmente nell’esecutivo di Assofarm, la federazione nazionale che rappresenta a livello istituzionale e sindacale il sistema delle farmacie pubbliche.

