A Montespertoli le 'Relazioni su tela' dell'artista Antonella Bardi

La presente per informare che presso il Ristorante “Dolce e Forte” di Baccaiano - Montespertoli è allestita fino al 15 gennaio 2019 la mostra di alcune opere dell'artista montespertolese Antonella Bardi dal titolo “Relazioni su tela”.

La mostra consiste di 10 quadri realizzati con tecnica mista ("Collages") , sei dei quali liberamente ispirati al celebre dramma teatrale "Sei personaggi in cerca di autore" di Luigi Pirandello e 4 al libro "Le città invisibili" di Italo Calvino. I lavori sono il frutto ultimo di un lungo percorso di elaborazione stilistica iniziato con la ricerca minuziosa degli elementi naturali e loro conseguente conservazione, in un nostalgico archeologico tentativo di fermare la natura nel suo naturale scorrere e mutare, ed evolutosi poi in un bisogno, sempre più urgente da parte dell'artista, di interagire con quella stessa materia, di plasmarla, manipolarla, sfruttando la trasformabilità di quest'ultima, per creare illusioni sempre nuove e originali. Materiali via via più densi, superfici di lavoro più ampie, le composizioni sono ora dinamiche, coreografiche, con elementi di narrazione e di movimento che intrecciano relazioni possibili con un ipotetico palcoscenico posto fuori dalla tela. Come per la danza e il teatro il movimento e l'espressione si costituiscono di segmenti vivi, così le opere di Antonella risaltano nella tipicità precaria delle singole componenti assemblate a costituire il tutto, esprimendo in un certo qual modo un'idea di frammentazione, di equilibrio disgregato, segmentato che è condizione comune dell'essere umano.

Fonte: Ristorante Dolce e Forte

