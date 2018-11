Arrestato per furto e subito liberato, la procura di Firenze ricorre in Cassazione

Era finito in manette dopo aver rubato un portafoglio sfilandolo dalla borsa di una donna di 65 anni, ma un giudice del tribunale di Firenze non ha convalidato l’arresto.

Per questo la procura fiorentina ha presentato ricorso per Cassazione . Secondo la ricostruzioni l’uomo, un georgiano di 25 anni, avrebbe preso il portafoglio e poi sarebbe scappato, ma la vittima insieme ad una amica lo hanno inseguito riuscendo a bloccarlo per alcuni istanti.

Il ladro è stato bloccato dopo alcune decine di metri da due agenti di polizia impegnati in un servizio di controllo nella zona. Il portafoglio della 65enne non è stato trovato. Sarebbe stata questa circostanza ad aver indotto il giudice a non convalidare l'arresto

