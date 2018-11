Il campione di rally Michele Biasion alla Bruno Manetti Cashmire di Montelupo

Questa mattina intorno alle 11, il due volte campione del mondo di rally Michele Biasion, Miki per gli amici, ha fatto visita a Bruno Manetti nella sua azienda a Montelupo Fiorentino.

Il pilota si trova in Toscana per celebrare sabato a Prato, nelle sede di Ruote Classiche, i 30 anni dalla sua vittoria del mondiale di rally; nell`occasione presenterà il libro “Rally avventure senza tempo”, esposta per l`evento anche la storica Lancia Delta con cui Miki ha vinto il mondiale nel 1988.

Biasion ha colto l`occasione per fare un saluto a Bruno Manetti, per una volta il pilota si è fatto “guidare”, dal padrone di casa, all'interno dell'azienda, tra una battuta e l'altra tra il mondo del rally e il fare impresa.

Come ormai noto, la Bruno Manetti Cashmere è radicata sul territorio e sempre più legata al mondo dello sport ed i suoi personaggi; una realtà quella di Manetti che si fa portavoce di progetti importanti, aperti a nuovi incontri e stimoli da ogni campo, che punta sul puro e autentico Made in Italy, la qualità dei prodotti e i rapporti solidi con le persone.

