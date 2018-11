A Cascina c'è 'Lo spettacolo del cuore'

Venerdì 30 novembre 2018, alle 20:45, prima ed unica tappa in Toscana de "Lo spettacolo del cuore", alla Città del teatro di Cascina, in via Tosco Romagnola 656. Lo spettacolo del Cuore arriva in Toscana grazie al contributo di Sogefarm, la società che gestiste le quattro farmacie comunali di Cascina.

Si tratta di una forma di comunicazione scientifica innovativa che permette allo spettatore di entrare nel mondo e nella funzionalità del cuore attraverso una carrellata di immagini, suoni ed effetti multimediali stupefacenti, che lo porteranno a comprendere meccanismi complessi e a rendersi conto che lo stile di vita può influire positivamente o negativamente sul corretto funzionamento del nostro corpo.

Una performance teatrale multimediale a carattere scientifico e divulgativo, adatto a tutti, per approfondire la conoscenza del cuore e la prevenzione delle malattie cardiovascolari, utilizzando le tecniche dello spettacolo per far comprendere cos’è, come funziona e come fare star bene il cuore. Gli spettatori impareranno con chiarezza, semplicità e praticità la natura delle comuni malattie cardiovascolari e come prevenirle con una corretta alimentazione.

Lo spettacolo, condotto dal cardiologo Davide Terranova, è a ingresso libero ed è consigliata la prenotazione al numero 348 4119943.

Per sottolinearne l'importanza e la valenza, l'evento è stato presentato stamattina in municipio a Cascina.

«Portando questo spettacolo in Toscana, le farmacie comunali di Cascina dimostrano ancora una volta il loro ruolo sociale sul territorio e accanto ai cittadini – ha detto Susanna Ceccardi, sindaco di Cascina- si tratta di uno spettacolo che ha una valenza importante dal punto di visto informativo e io andrò sicuramente a vederlo, e ringrazio tutte quelle associazioni che in provincia di Pisa, a partire dal dottor Maurizio Cecchini, tanto fanno per diffondere la prevenzione».

«Non sarà una lezione di anatomia – spiega Franco Ruggero, cardio-chef dell'associazione “A cuore aperto” - sarà piuttosto un susseguirsi di emozioni: consapevolezza ed emozioni si mescoleranno a consigli utili sull'alimentazione, per concludersi con un finale toccante e che commuoverà».

«Un ringraziamento particolare va fatto alle direttrici delle quattro farmacie cascinesi – dice Marco Ruocco, amministratore unico di Sogefarm – e in particolare alla coordinatrice, la dottoressa Cristina Salvadori, che si è spesa in prima persona per organizzare questa unica tappa toscana dello “Spettacolo del cuore”»

Alla presentazione di stamattina in municipio erano presenti anche Dario Rollo, vice sindaco di Cascina, Luigi Spineda, di Solgar Italia, sponsor dell'iniziativa, e Paola Tonelli, presidente della Università della libera età di Cascina.

Per maggiori informazioni www.lospettacolodelcuore.it

Fonte: Comune di Cascina - Ufficio Stampa

