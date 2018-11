Fugge a bordo di un risciò per evitare i controlli: denunciato dalla municipale

Un conducente multato per attività abusiva e denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale. È questo il risultato dell’ultimi controllo effettuato dalla Polizia Municipale nei confronti dei risciò. Ieri poco dopo le 12.30 gli agenti a tempo determinato della Polizia Municipale insieme all’ufficiale delle Analisi e Strategie in servizio in centro hanno notato un risciò a pedali fermo nella piazza. Pensando che fosse in attesa di clienti, la pattuglia si è avvicinata per effettuare alcuni controlli ma il mezzo si è allontanato. Il conducente è stato intercettato poco lontano ma, alla richiesta degli agenti di fermarsi, ha cercato di fuggire senza successo perché l’ufficiale si è fisicamente posto davanti al mezzo.

L’uomo, un 33enne marocchino residente in Italia che in passato ha accumulato diverse sanzioni amministrative legate all’utilizzo del risciò, ha cominciato ad inveire contro gli agenti e a offenderli contestando il loro operato.

Durante i controlli, da cui è emerso che il risciò effettuava servizio abusivo, l’uomo ha iniziato a riprendere la scena col cellulare accompagnando il video con accuse a carico degli agenti in merito al loro presunto comportamento illecito.

Per lui, oltre ai verbali per occupazione abusiva di suolo pubblico (169 euro di sanzione e obbligo di rimozione dell’occupazione abusiva) e per un freno rotto (25 euro), è scattata la denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale (con rischio di reclusione fino a tre anni). Il cellulare usato per le riprese è stato sequestrato per acquisire il video.

Fonte: Comune di FIrenze - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Firenze