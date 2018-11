Dà in escandescenze e spacca monitor e specchietto con un bastone: denunciato

Stava chiedendo l'elemosina e dopo una risposta avuta in malo modo ha reagito in modo spropositato, tentando di aggredire a bastonate il dipendente di un'agenzia di viaggi, prendendo di mira un ciclista e infine un taxi in sosta. Un 26enne ghanese, noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato dai carabinieri di Firenze questo pomeriggio per lesioni personali e danneggiamento aggravato continuato. I fatti sono avvenuti in via Il Prato. L'uomo è entrato prima nell'agenzia di viaggi, poi è uscito in strada, spaccando dei monitor dei computer e poi lo specchietto retrovisore di un taxi in sosta.

