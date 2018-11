"Il rifugio si sta allagando! Le volontarie sono soltanto in tre e c'è bisogno di aiuto per mettere i mici al sicuro e per spostare le cose affinché non vadano bagnate e quindi buttate via!

Chi è in zona per favore ci venga ad aiutare! Portate torce elettriche in caso vada via la luce!"

L'appello pubblicato su facebook è dell'associazione Ata Versilia Onlus, rifugio 'I Miciottoli' di Camaiore (Lucca). L'area è stata fortemente colpita dal temporale che si è abbattuto nel pomeriggio nella zona.

