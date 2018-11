Due dei volti noti del piccolo schermo trionfano nell'edizione africana di Pechino Express, reality d'avventura in onda su Rai 2. La puntata finale è andata in onda ieri e ha decretato la vittoria delle Signore della Tv, la coppia formata da Maria Teresa Ruta e da Patrizia Rossetti, originaria dell'Empolese Valdelsa. Le due decane della tv (la prima debutta nel 1984, la seconda al Festival di Sanremo assieme a Claudio Cecchetto nel 1982) hanno lottato fino all'ultimo e hanno superato gli Scoppiati (Fabrizio Colica e Tommy Kuti) e le Mannequin (Rachele Fogar e Linda Morselli). E pensare che la coppia è arrivata all'ultimo alla corte di Costantino della Gherardesca per il forfait obbligato di Eleonora Brigliadori e del figlio per un commento della prima riferito a Nadia Toffa.

Le origini toscane di Patrizia Rossetti

Empoli ricorda con affetto la sua concittadina, che ha vissuto in città dai 3 ai 23 anni (è nata a Montaione) e che ha lavorato all'emittente locale da poco chiusa Antenna 5. Come ha riportato in un'intervista rilasciata al Corriere Fiorentino, era la conduttrice del tg fino al lancio come showgirl da parte dell'impresario Fernando Capecchi. A Empoli vivono ancora i parenti di Patrizia Rossetti e lei fa visita alcune volte l'anno alla città toscana.

