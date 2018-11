Un 51enne, Daniele Forni, è morto a seguito di un incidente avvenuto nella tarda serata di oggi in via delle Colline per Legoli, in località Val di Cava nel territorio comunale di Ponsacco. L'uomo era a bordo della sua moto quando si è scontrato con un'auto: è ancora in fase di ricostruzione l dinamica dell'incidente. La vittima era di Treggiaia, frazione di Pontedera.

