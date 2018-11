Timenet Empoli Pallavolo sfida le marchigiane della Moncaro VTA Moie

Occasione da non perdere domenica prossima per le ragazze della Timenet Empoli Pallavolo che ospiteranno, sul campo di gara del PalAramini, le sfidanti marchigiane della Moncaro VTA Moie. Il fischio d’inizio è atteso per il 25 novembre alle ore 17.30.

Le ragazze giallonere dovranno rifarsi della cocente sconfitta accusata sabato scorso in trasferta proprio nelle Marche, quando sono state battute dal per 1-3. Un incontro, quest’ultimo, che ha registrato una performance al di sotto del livello delle giocatrici e delle aspettative di tutto il team giallonero. Quindi, a maggior ragione per il fatto che non saranno chiamate ad affrontare una delle squadre capolista del Campionato, le ragazze di coach Luigi Cantini non possono farsi sfuggire l’opportunità di guadagnare preziosi punti per tornare nella parte alta della graduatoria, poiché adesso sono scivolate in 7° posizione a quota 11 punti.

“Vogliamo rifarci della partita opaca giocata ad Ancona – afferma l’allenatore Luigi Cantini – visto che c’erano tutti i presupposti per ottenere ben altri risultati. Conoscendo le qualità delle mie ragazze mi aspetto e sono fiducioso di vedere un cambio di marcia, una reazione importante da parte della squadra che ha davvero tutte le potenzialità per potersi esprimere al meglio”.

La Moncaro VTA di Moie non ha iniziato bene la stagione sportiva 2018/2019 considerando che nelle prime sei giornate del torneo non è riuscita a portare a casa una sola vittoria, anche se in parte ha dovuto vedersela con squadre di livello, e occupa la penultima posizione in classifica a zero punti. La formazione è composta da atlete molto giovani, dopo la decisione della cubana Gil Martha Maria Zamora, in prestito alla squadra marchigiana, di passare alla serie A entrando a far parte della Conad Ravenna.

Avversarie giovanissime, dunque, ma non per questo da sottovalutare. Le recenti partite e in particolare l’ultima giocata proprio sul suolo marchigiano hanno insegnato alla Timenet Empoli che non mantenere sempre alte l’attenzione e la concentrazione può essere un errore da pagare a caro prezzo.

E adesso è il momento di non abbassare la guardia ma sfoderare capacità e grinta per portare a casa una vittoria importante per la squadra e anche per gli affezionati tifosi gialloneri.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Empoli