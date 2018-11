Brenda Barnini si ricandida a sindaco di Empoli

La decisione era già nell'aria e adesso c'è l'ufficialità: Brenda Barnini si candiderà per il secondo mandato di sindaco. Lo ha annunciato lo stesso primo cittadino con un post su facebook: "Sono passati 5 anni - si legge - da quel 4 dicembre del 2013 quando iniziai il racconto dei progetti che avevamo per Empoli. Tanto abbiamo realizzato e ancora di più dobbiamo fare per la nostra città insieme a tutti gli empolesi. Dalle frazioni al centro, dalle scuole ai parchi, dalla sicurezza alla cultura, dall'ambiente allo sviluppo". Il sindaco ha quindi annunciato il 'battesimo' della sua campagna elettorale che si terrà il 4 dicembre alle ore 21.30 al Cinema La Perla e che avrà come 'claim' "Empoli ancora di più".



Al momento non ci sono simboli di partito: che il sindaco possa correre alla guida di una lista civica supportata solo indirettamente dal Partito Democratico? È presto per dirlo, ma la scelta di non inserire il simbolo PD nel primo evento della campagna, forse, non è del tutto casuale. Nel 2014 Brenda Barnini si era presentata sostenuta dal PD e dalla lista civica 'Questa è Empoli' e questa soluzione al momento sembra la più probabile, magari con l'ingresso eventuali di altre liste civiche di sostegno.

Fonte: Giovanni Mennillo

