Dalida Angelini confermata segretaria generale della Cgil Toscana

Dalida Angelini è stata confermata segretaria generale della Cgil Toscana dall’assemblea generale dell’organizzazione con l’87,5% dei voti validi (votanti 166, 140 favorevoli), all’interno del Congresso oggi alla Cattedrale ex Breda di Pistoia.

La UIL Toscana: “Un grande in bocca al lupo per Angelini e la Cgil Toscana”

“Facciamo un grande in bocca al lupo a Dalida Angelini, la UIL Toscana tutta si complimenta per la conferma alla guida della Cgil Toscana”. Queste le parole del Segretario Generale UIL Toscana Annalisa Nocentini alla notizia della rielezione di Dalida Angelini da parte dell’XI Congresso della Cgil Toscana a Pistoia.

“Siamo convinti che proseguirà il cammino di confronto e collaborazione che è stato avviato in questi anni - continua Nocentini - Abbiamo davanti anni difficili e decisivi, la Toscana dovrà dovrà affrontare lacune e ritardi che vanno dalle infrastrutture agli investimenti, dalla sanità alla scuola, dai giovani alla formazione, fino alla tutela dell’occupazione e delle fasce più deboli. Noi come UIL Toscana ci saremo, e auspichiamo che tutto il sindacato affronti, unitariamente, le sfide che ci attendono. Solo uniti e remando dalla stessa parte saremo capaci di garantire un futuro di crescita e sviluppo per lavoratori e cittadini”

