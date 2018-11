Incidente sulla provinciale 152, auto si ribalta

I vigili del fuoco del comando di Grosseto, distaccamento di Follonica, sono intervenuti nel comune di Gavorrano in sulla SP 152 Via Grosseto, per un incidente stradale che vede coinvolta un'autovettura che per cause in corso di accertamento si è ribaltata terminando fuori della sede stradale.

Sul posto il personale vigili del fuoco ha messo in sicurezza la vettura incidentata ed ha garantito la sicurezza dei soccorritori. Il conducente della vettura è in carico al personale sanitario del 118.

