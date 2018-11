Vendono la figlia ad un pedofilo per dosi di cocaina: la terribile storia nel Pisano

Riduzione in schiavitù, atti sessuali con minorenni e spaccio di droga. Sono questi i reati contestati dietro una vicenda terribile accaduta nel Pisano. Una coppia avrebbe venduto la propria figlia di 4 anni ad un pedofilo in cambio di dosi di cocaina. A riportarlo sono La Nazione e Repubblica.

I genitori negano le accuse: l'inchiesta, coordinata dalla DDA di Firenze, è tra l'altro partita dalla denuncia presentata nel 2016 dalla mamma, poi rimasta coinvolta a sua volta nelle indagini per le quali la procura ha notificato, recentemente, l'avviso di conclusione.

I fatti risalgono a qualche anno fa. La bambina ora avrebbe sei anni e non vive più con i genitori: è stata affidata a una famiglia così come un'altra sorella. Si trovano invece in strutture protette due fratelli.

Secondo l'accusa i genitori erano consapevoli delle intenzioni del vicino di casa e avrebbero tenuto la figlia in uno stato di soggezione, mentre la madre ha raccontato di aver portato la figli dal vicino dopo che quest'ultimo aveva detto di avere dei regalini da darle. La bambina sarebbe così rimasta sola con l'uomo. Solo in un secondo momento si sarebbero accorti dell'atto sessuale.

