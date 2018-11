Violenza contro le donne, la polizia presenta l’iniziativa “…Questo non è amore”

Il 25 novembre si celebra la “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne”.

“Le donne che subiscono atti di violenza hanno un modo in più per parlarne e trovare aiuto attraverso l’iniziativa “…Questo non è amore”.

Il progetto, ideato e promosso dalla Direzione Centrale Anticrimine del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ha l'obiettivo di superare gli stereotipi e i pregiudizi per diffondere una nuova cultura di genere e aiutare le vittime di violenza a vincere la paura, rompendo la fitta rete di isolamento e vergogna.”

Nei giorni scorsi personale specializzato della Questura di Firenze e in particolare della Sezione Reati Contro la Persona della Squadra Mobile e della Divisione Anticrimine hanno illustrato l’iniziativa nelle piazze del capoluogo toscano con l’obiettivo di dare informazione con materiale illustrativo e raccogliere eventualmente le testimonianze di chi, spesso, ha ancora esitazione a denunciare o a varcare la soglia di un ufficio di Polizia.

Per sensibilizzare l'opinione pubblica su una maggiore consapevolezza per combattere la violenza sulle donne, l’iniziativa si è svolta contemporaneamente in 83 città italiane dove, oltre ad essere tra la gente con camper e stand informativi, la Polizia si Stato è andata nelle scuole e nelle università per incontrare gli studenti e partecipare a convegni per far emergere storie con risvolti non solo giuridici, ma anche culturali e sociali.

Fonte: Questura di Firenze

Tutte le notizie di Firenze