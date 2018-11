Imprevista interruzione idrica nel Comune di Calcinaia

Acque SpA comunica che a causa di un guasto imprevisto sulla rete idrica nel comune di Calcinaia, avvenuto nella notte tra sabato 24 e domenica 25 novembre, è attualmente in corso un’interruzione idrica in via Caduti di Piavola e in via Garibaldi dal civico 45 al 47.

I tecnici hanno individuato la causa del guasto e sono ora impegnati nei lavori di riparazione. Il ripristino del regolare servizio, al momento previsto per le ore 18, sarà accompagnato da fenomeni di intorbidamento dell’acqua destinati comunque a scomparire nelle ore seguenti.

Per limitare i disagi agli utenti sarà a disposizione un punto di fornitura idrica sostitutivo, tramite un’autobotte posizionata in via Caduti di Piavola.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Fonte: Acque Spa - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Calcinaia