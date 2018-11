La Pallavolo Follonica cede alla capolista Cecina

La capolista Cecina non lascia scampo a Follonica: le azzurre escono battute con un netto 3-0 dalla sfida giocata sul campo della prima in classifica. Che fosse un impegno al limite del proibitivo lo si sapeva, visto che il quintetto follonichese affrontava una corazzata che fin qui aveva vinto tutte le partite disputate, ma il risultato del campo è stato impietoso. Primi due set senza storia, con le livornesi che hanno letteralmente schiacciato le avversarie; le azzurre di coach Rossano Rossi, però, ci hanno anche messo del loro, offrendo una prestazione decisamente non all'altezza, con troppi errori e poca qualità. La reazione follonichese si è vista solo nel terzo set, concluso al fotofinish e vinto comunque da Cecina, ma quando ormai la partita era già ampiamente compromessa. «C'è poco da commentare – dice il direttore sportivo della Pallavolo Follonica, Germano Pasquinelli –: quando affronti una corazzata costruita per vincere il campionato e offri una prestazione non all'altezza non può che finire così. Una sconfitta netta, senza discussione. Il Cecina è forte, ma noi non abbiamo saputo mettere in campo tutte le nostre qualità. Adesso è indispensabile ripartire subito». La Pallavolo Follonica torna in campo giovedì 29 novembre alle 21 al Palagolfo contro l'Under21 Lupi Santa Croce, nel recupero della quarta giornata. «Una partita da vincere assolutamente – dice Pasquinelli – anche perché nella gara successiva, domenica, affronteremo poi la seconda in classifica Fiora Buggiano. Vogliamo altri tre punti per la salvezza».