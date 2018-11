Principio di incendio in cucina, sul posto i vigili del fuoco

Principio di incendio in una abitazione di Pontedera, in via Cacciagli intorno alle 18 di oggi, 25 novembre. Il personale della sede di Cascina è intervenuto per domare il principio di incendio. La persona che era in casa, stava cucinando e l'incendio è scaturito da una perdita dalla tubazione di adduzione di una bombola di gpl. Le fiamme sono state prontamente domate dai vigili del fuoco con danni limitati per cui non si è reso necessario rendere non praticabile l’appartamento. Nessuna persona è stata coinvolta, infatti non è stato necessario l'intervento del personale sanitario del 118 intervenuto sul posto.

