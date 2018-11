Campionato di dodgeball, Empoli Swarm protagonista della prima tappa

Si è svolta ieri 25/11/18 in Via del Mas, Brugnera (PN) la prima tappa del 3° campionato nazionale di dodgeball!

La società di dodgeball empolese Empoli Swarm si trova ad affrontare subito una difficilissima prova, andando a giocare ben 4 gare in una sola giornata con alcuni giocatori esperti fuori per infortunio.

I nostri gialloneri entrano però in campo subito con lo spirito giusto, e riescono a portare a casa una vittoria risicatissima nella prima gara per 15-13 sugli Anubi DC Lugo, dopo una gara incredibile dove ogni set vinto da una o dall’altra parte è stato tiratissimo.

Entrati in campo dopo 10 minuti dalla prima gara i ragazzi hanno affrontato i fortissimi Venetica Lions, 3° nel campionato dello scorso anno. La gara per i nostri parte subito male, con i primi 3 set persi, ma Neri (l’allenatore della squadra) chiama subito a raccolta i suoi con un time out. La squadra entra rinvigorita dalle parole del coach e si gioca ogni set combattendo con tutta la grinta che contraddistingue questa squadra. Dopo una bella rimonta e tanti set giocati sul filo del rasoio purtroppo i Venetica Lions hanno la meglio per 18-14 sugli Empoli Swarm, che escono però dal campo a testa alta.

Dopo una pausa di una partita arriva la 3° gara contro i padroni di casa, i Black Sheep Brugnera. La gara stavolta parte con il piede giusto, ma già a metà primo tempo la stanchezza delle gare giocate in precedenza comincia a farsi sentire. L’Empoli Swarm si fa prima riprendere e poi superare dai padroni di casa. La grinta però ai nostri non manca, e grazie a questa riescono a riprendersi e dopo una partita tiratissima come le precedenti al triplice fischio dell’arbitro arriva una pareggio per 14-14. Un pareggio arrivato contro una squadra molto forte e un punto che in fondo al campionato può far molto comodo.

La 4° ed ultima gare i nostri gialloneri la giocano subito dopo, nell’ultima gara della giornata contro gli Oragiobat Castenaso. Questa partita come tutte quelle di questa bellissima giornata di sport è stata tiratissima, con continui sorpassi nel punteggio durante entrambi i tempi. La stanchezza si fa sentire per gli empolesi alla 4° gara nella giornata, ma non demordono e alla fine riescono negli ultimi 2 set a fare la differenza imponendosi con un punteggio di 11-17 a loro favore, portando a casa una vittoria e 3 punti che nel campionato serviranno molto.

La formazione empolese di questa giornata era formata da (in ordine alfabetico): Billeri Cosimo, Bracaloni Matteo, Casale Michael, Chesi Massimo, Ghimbasan Gabriel, Gozzi Alessandro ©, Gozzi Samuele, Infurna Daniele, Neri Matteo, Neri Simone. Coach Neri Simone

I risultati di tutte le gare disputate:

Black Sheep Brugnera 3 – 29 Shamrock Ravenna

Lions 18 – 10 Oragiobat Sasà Group

Empoli Swarm 15 – 13 Anubi DC Lugo

Lucca Dodgeball 14 – 22 Black Sheep Brugnera

Anubi DC Lugo 16 – 16 Lucca Dodgeball

Lions 18 – 14 Empoli Swarm

Black Sheep Brugnera 12 – 12 Oragiobat Sasà Group

Shamrock Ravenna 25 – 5 Lions

Empoli Swarm 14 – 14 Black Sheep Brugnera

Shamrock Ravenna 24 – 8 Lucca Dodgeball

Oragiobat Sasà Group 11 – 17 Empoli Swarm

La classifica dopo la 1° giornata è perciò questa:

1° a 9 punti Shamrock Ravenna con 3 partite giocate

2° a 7 punti Empoli Swarm con 4 partite giocate

3° a 6 punti Lions con 3 partite giocate

4° a 5 punti Black Sheep Brugnera con 4 partite giocate

5° a 1 punto Anubi DC Lugo con 2 partite giocate

6° a 1 punto Oragiobat Sasà Group con 3 partite giocate

7° a 1 punto Lucca Dodgeball con 3 partite giocate

8° con 0 punti Dodgeball ADO Hours con nessuna partita giocata

9° con 0 punti Springout Forlì con nessuna partita giocata

Fonte: Ufficio stampa

