Chiude una parte del cimitero di Cappella Alta per problemi strutturali

Dopo le attività di controllo e monitoraggio svolte su una porzione del muro di sostegno del cimitero della Cappella Alta che mostra segnali di cedimento, a seguito dei sopralluoghi del 25 ottobre e del 22 novembre, il Comune ha predisposto un'ordinanza per vietare l'accesso nella zona che presenta criticità a garanzia della sicurezza pubblica. In attesa di un intervento più approfondito sono stati collocati indicatori millimetrici per verificare i movimenti delle strutture ed è stata data indicazione di procedere alla sigillatura e impermeabilizzazione delle zone di potenziale infiltrazione delle acque meteoriche di scorrimento superficiale.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio Stampa

