Dimentica la tessera Viacard e si trova a pagare 5mila euro

Dimentica la tessera Viacard nell’auto che vende e si ritrova un conto di circa cinquemila euro da pagare. I carabinieri di Castelfranco-Piandisco' hanno denunciato due italiani, di 42 e 48 anni, rispettivamente titolare e dipendente di una concessionaria d'auto con sede nel casertano.

Questi, dopo aver trovato in una automobile di cui avevano trattato l'acquisto la tessera Viacard, invece di denunciarne lo smarrimento hanno deciso di tenere per sé la card e di utilizzarla per pagare i pedaggi autostradali. In quasi due anni la cifra indebitamente addebitata al titolare è stata di circa cinquemila euro. Il legittimo proprietario una volta che si è reso conto degli addebiti ha fatto denuncia ai carabinieri.

