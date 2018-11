Un 91enne è stato investito sulle strisce pedonali tra viale Luporini e via Caltabiano a Lucca, nel tardo pomeriggio di oggi: l'anziano non è sopravvissuto all'urto e la rianimazione dei sanitari intervenuti non è purtroppo stata utile. La polizia municipale e la stradale erano presenti sul posto. Il conducente del mezzo si è fermato a prestare soccorso. È il terzo incidente stradale mortale della giornata, il secondo investimento dopo la 40enne investita a Santa Croce sull'Arno.

Tutte le notizie di Lucca