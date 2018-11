Palio di Fucecchio, Corse di Primavera ad aprile

Il Cda dell’Associazione Palio della Contrade “Città di Fucecchio” rende note le date delle Corse di Primavera, vera e propria anticipazione della trentanovesima edizione del Palio. Gli appuntamenti da segnare sul calendario per i contradaioli e per gli appassionati di palio e di cavalli saranno nel mese di aprile ed esattamente la prima e l’ultima domenica: il 7 e il 28 aprile. La Buca del Palio però riaprirà i battenti già due mesi prima per la prima sessione delle prove libere. Sono 8 in totale le giornate dedicate alle prove: tre a febbraio (il 5, il 15 e il 19), quattro a marzo (l’1, il 12, il 19 e il 26) e una ad aprile (il 10). La macchina organizzativa del Palio di Fucecchio quindi si è rimessa celermente in moto andando a fissare già i primi appuntamenti per quanto riguarda tutto ciò che anticiperà l’edizione 2019; questo anche per evitare spiacevoli sovrapposizioni con le corse di altre importanti realtà paliesche nazionali.

Tutte le notizie di Fucecchio