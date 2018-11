Scontro mortale in Fi-Pi-Li, pirata della strada colpisce auto in avaria

Un 74enne pisano è morto durante un incidente in Fi-Pi-Li all'altezza dell'uscita di Navacchio (Cascina) nella carreggiata per Firenze alle 19 di oggi. L'auto dell'anziano era ferma in avaria con le 4 frecce accese e sulla banchina, quando un fuoristrada l'ha tamponato per poi fuggire. A seguito dell'incidente c'è stato un tamponamento a catena causato dalla frenata improvvisa di uno degli automobilisti che ha visto la terribile scena dell'impatto e della fuga. Diversi i km di coda a causa dell'incidente. Indaga la polizia stradale.

