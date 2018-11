SiamoEmpoli, linee guida per il futuro: "Trasporto pubblico moderno, nuove aree verdi e parcheggi"

In questi anni un’azione amministrativa particolarmente ambiziosa ha impattato sulla nostra Empoli, contribuendo, comunque la si pensi, a un cambiamento della città. La nostra associazione culturale, SiamoEmpoli, non ha mai fatto mancare il suo contributo critico, comunque sempre in un’ottica propositiva. Ci ha animato l’amore per Empoli, la voglia di vederla trasformata in meglio, la volontà di contribuire, a partire dai principi del nostro Statuto, allo sviluppo sostenibile di un territorio e di una comunità.

In questa sede non vogliamo fare analisi globali o definitive; tuttavia vogliamo indicare tre settori dove, a nostro avviso, i risultati sono insufficienti: mobilità sostenibile, manutenzioni, frazioni e periferie. E allora, a costo di sembrare noiosi, vogliamo qui rilanciare le nostre storiche proposte: rete di piste ciclabili integrata, trasporto pubblico efficace e moderno, nuove aree verdi, nuovi parchi e nuovi parcheggi nelle frazioni, un Assessore con un fondo cospicuo a disposizione per le manutenzioni e per le frazioni ecc. ecc.

SiamoEmpoli guarda con interesse alla fase che si sta aprendo: siamo sicuri che le nostre idee troveranno “cittadinanza attiva e consapevole” nel mandato amministrativo 2014/2019.

